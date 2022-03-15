Hakemlerden karşı atak

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHT), aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Abdulkadir Bitigen'in de bulunduğu hakem listesinde önemli bir değişime gitmesinin yankıları sürerken görevinden uzaklaştıralan hakemlerden karşı hamle gecikmedi.

13 hakemden bir kısmı Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı. Bu hakemler, iç hukuk yollarını tükettikten sonra ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gitmeyi düşünüyor.

SERDAL AKAL ÖRNEĞİ

AİHM için hakemlerin en büyük güvencesi ise Serkan Akal örneği. Üst Klasman Yardımcı Hakemi olan Akal, 2014- 2015 sezonunda kariyerini noktalamıştı. Başarılı bir dönem geçirmesine rağmen haksız şekilde klasman düşürüldüğünü belirten Serkan Akal, MHK ve Tahkim Kurulu'na başvurmuş ancak bu mecralarda reddedilmesinin ardından olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı.

TAZMİNAT KARARI ÇIKMIŞTI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde adil yargılanma hakkını içeren 6. maddesinin ihlali kararıyla TFF'nin, Serkan Akal'a 12 bin 500 Euro tazminat ödemesine karar vermişti. Ayrıca hakemlerin birçoğu hem Tahkim Kurulu hem de MHK üyelerine suç duyurusunda bulunmayı düşünüyor.

ÇELİK: MHK GEÇ BİLE KALDI

ESKİ Süper Lig hakemi Mutlu Çelik, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirleyip 13 ismi listeden çıkarmasını Yeni Asır'a değerlendirdi. Çelik kararın son derece doğru olduğunu vurgularken, "Geç bile kalındı" yorumunu yaptı.

Çelik, "MHK bugüne kadar yapılması gerekeni geç de olsa yaptı. Daha öncekiler yapamadılar. MHK yönetimine helal olsun diyorum. Yıllardır söylediğimi yaptılar" dedi. Türk hakemliğini Çakır, Tokat ve Sarvan soy isimlilerin böldüğünü söyleyen Çelik, "Hakemliği bunlar bitirdi. Gruplaşmayı bunlar yaptı. Hakedenlere maç vermediler, kendi adamlarını ön plana çıkardılar, adaletsiz davrandılar. Nihayet MHK gereğini yaptı" diye konuştu. ■ ADEM ÜLKER