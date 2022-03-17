Larin Arsenal’e

KADROSUNDA bulunan Vida, Atiba ve Güven Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya yakın olan Beşiktaş, Cyle Larin'le ise henüz anlaşma sağlamazken golcü oyuncu için Premier Lig devi Arsenal'in devrede olduğu iddia edildi. İspanyol haber sitesi Todofichajes'te yer alan habere göre Arsenal, Kanadalı yıldızın transferi için ilk teması kurdu.

Haberde "Cyle Larin sözleşmesinin bitimiyle birlikte kariyerinde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Arsenal'in Larin ile bir ön anlaşma yaptığı biliniyor. Böylece Larin, gelecek sezon Mikel Arteta'nın geniş kadrosunda kendine yer bulabilecek" denildi. Bu arada Beşiktaş, yeni sezon için formasına göğüs reklamı aldı. Yapılan sponsorluk anlaşması doğrultusunda, 2022-23 sezonundan itibaren iki sezon boyunca siyah beyazlılar yeni sponsoru kripto varlık platformu Rain'i göğsünde taşıyacak.