Bahreyn’de birincilik kürsüsü Leclerc’in

FORMULA 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc kazandı. Şampiyonada 2022 sezonu, Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'ndeki yarışla başladı. Ferrari'den Charles Leclerc, RedBull'dan Max Verstappen ve Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz, 57 turluk yarışı, uzun süre başladıkları sırada götürdü. En hızlı tur puanını da hanesine yazdıran Leclerc, 1:37:33.584'lük derecesiyle kariyerinin 3. yarış birinciliğini elde etti. Red Bull sürücülerinin devre dışı kalmasıyla Sainz, ikinci sırada yarışı tamamladı. Ferrari pilotları, 2019 Singapur Grand Prix'sinden sonra ilk kez bir yarışı ilk iki sırada tamamladı. Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise beşincilikten üçüncülüğe yükselerek podyum şansı yakaladı. Hamilton'ın yeni takım arkadaşı George Russell ise dördüncülük elde etti.