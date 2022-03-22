Barcelona’dan G.Saray’lı gönderme

İSPANYA La Liga'nın 29. haftasında oynanan El Clasico'da Barcelona, Real Madrid'i 4-0'lık skorla geçerken Barcelona taraftar hesabı Galatasaray'ı övdü. Ezeli rakibi karşısında aldığı galibiyetin ardından Barcelona'nın 500 bin takipçili Barcelona taraftar hesabı Actualite Barca bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda "Galatasaray maçı daha zordu" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan sahanın en yaşlı futbolcusu olan ve 86. dakikada oyuna giren Dani Alves (38 yaşında), Barcelona forması ile 400. maçına çıktı. El Clasico'larda Real Madrid'in son 5 maçlık (4 lig, 1 İspanya Süper Kupası) galibiyet üstünlüğünü sona erdiren Barcelona, ligde ise art arda 5. galibiyetini aldı.

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