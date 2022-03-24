Sporda Muğla başarıya abone

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nin sporcuları kupa ve madalyalara ambargo koydu. Bursa'da Üniversitelerarası Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2.'si olan MSKÜ'de, Şerife Uysal 60 metre engelli ve 200 metrede 1., Miray Nisa Ürün üç adım atlamada 3., Derya Kaya 3000 metrede 3., Rahime Tekin 800 metre ve 1500 metrede 3. oldu. Bayrak takım yarışlarında 4x200 metre kategorisinde kadınlarda Türkiye şampiyonluğu, erkeklerde Türkiye üçüncülüğü elde edildi. MSKÜ, İzmir'de 'Ünilig Salon Futbolu 2. Lig' müsabakalarında kadınlarda 2.'lik kupasını kaptı.

KİCK-BOKSTA GELENEK SÜRDÜ

MSKÜ, Erzurum'da Üniversiteler arası Kick-Boks Şampiyonası'nda 2'si altın, 4'ü gümüş ve 5'i bronz toplam 11 madalya kazandı. 'Kadınlar K1''de Türkiye 2.'liği ve 'Kadınlar Full Contact' kategorisinde Türkiye 3.'sü oldu. Hokey Ünilig Türkiye Şampiyonası'nda MSKÜ'yü temsil eden 7 kadın ve 11 erkek öğrenci şampiyonada büyük bir başarıya imza attı. Okulun erkek hokey takımı Türkiye ikincisi, kadın hokey takımı ise Türkiy