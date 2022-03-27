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Haberler Spor Balıkesirspor’un gözdesi Erdem

Balıkesirspor’un gözdesi Erdem

Kırmızı-beyazlıların genç yeteneği Erdem Gökçe’yi Trabzonspor listesine aldı

27.3.2022

Balıkesirspor’un gözdesi Erdem
SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma umutları mucizelere kalan ve 10 sene sonra 2. Lig'e gerileyecek Balıkesirspor'un genç yıldızı Erdem Gökçe, Süper Lig'e transfer oluyor. Kırmızı-beyazlı kulübün altyapısından yetişen ve sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki sağ bek, Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesine girdi. Bu sezon kupada 1, ligde 23 maçta görev yapan ve 1889 dakika sahada kalan Erdem, 1 gol attı. Teknik direktör Giray Bulak'ın Trabzonspor'u kurmayları arayarak Erdem hakkında olumlu referans verdiği ve sezon sonunda genç ismin bordo-mavili takımla sözleşme imzalayacağı iddia edildi. ■ ÜMİT YÖNEY
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