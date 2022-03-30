Üç güreşçimiz finalde

M acaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Feyzullah Aktürk finale yükselirken, Osman Göçen yarı finalde elendi. 125 kiloda olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, elemeleri bay geçerken, çeyrek finalde Sırp Magomedgadzhi Nurasulov'u 5-0, yarı finalde Macaristan'dan Daniel Ligeti'yi 10-0 teknik üstünlükle mağlup ederek finale yükseldi.

Akgül finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak. 92 kilo elemelerinde Avusturyalı Benjamin Greil'i 11-1 teknik üstünlükle mağlup eden Feyzullah Aktürk, çeyrek finalde Moldovalı Georgii Rubaev'i 8-0 yenerek son dört güreşçi arasına kaldı. Yarı finalde Gürcü Miriani Maisuradze'yi 5-2 mağlup eden Aktürk de altın madalya maçına çıkma hakkı kazandı. Feyzullah, finalde Bulgar Sultanovich Bataev'in rakibi oldu.

BUGÜN BRONZ MAÇINA ÇIKACAK

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı. Erkekler serbest stil 79 kiloda Türkiye'yi temsil eden Muhammet Akdeniz, bronz madalya kazanırken, Milli sporcu Münir Recep Aktaş, serbest stil 65 kiloda bronz madalya aldı. Erkekler serbest stil 70 kiloda güreşen Selahattin Kılıçsallayan, Avrupa 5'incisi oldu. Recep Aktaş yaptığı açıklamada, "Şampiyonaya katılmamda emeği geçen herkese, aileme çok teşekkür ediyorum. Bu sefer üçüncü olup bronz madalya aldım. İnşallah, ilerleyen dönemlerde altın madalyayla da röportaj vermek nasip olur" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN ATLI FİNALE YÜKSELDİ

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 61 kilo serbest stilde Fethiyeli Milli Güreşçimiz Süleyman Atlı, Bulgar rakibi Georgi Vangelov'u 6-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Avrupa şampiyonalarında ilk kez 61 kiloda güreşen ve elemeleri bay geçen Süleyman Atlı, çeyrek finaldeki Macar rakibi Gamzatgadzhi Khalidov müsabakaya çıkmadığı için doğrudan yarı finale yükseldi. Milli sporcu, yarı finaldeki rakibi Georgi Vangelov'u da dize getirerek adını finale yazdırdı. Başarılı sporcu, final etabında bugün Avrupa şampiyonluğunu ve altın madalyayı ülkemize getirmek adına mindere çıkacak.