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Haberler Spor Özçamdibi şampiyon

Özçamdibi şampiyon

30.3.2022

Özçamdibi şampiyon
İZMİR Süper Amatör Lig ekibi Özçamdibispor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Sami Gider Süper Amatör Lig C Grubu'nu 14'te 14 yaparak zirvede bitiren Bornova temsilcisi Play-Off Kırmızı Grup'ta son maçında Bornova Ataspor'u 2-1 yendi. 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle zirvede yer alan yeşil-beyazlılar, son hafta ihraç edilen Karşıyaka Soğukkuyu karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı ve ligin bitimine 1 maç kala Bölgesel Amatör Lig'e direkt olarak çıkmayı başardı. İzmir temsilcisi büyük sevinç yaşadı.
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