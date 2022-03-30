Özçamdibi şampiyon

İZMİR Süper Amatör Lig ekibi Özçamdibispor Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. Sami Gider Süper Amatör Lig C Grubu'nu 14'te 14 yaparak zirvede bitiren Bornova temsilcisi Play-Off Kırmızı Grup'ta son maçında Bornova Ataspor'u 2-1 yendi. 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle zirvede yer alan yeşil-beyazlılar, son hafta ihraç edilen Karşıyaka Soğukkuyu karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı ve ligin bitimine 1 maç kala Bölgesel Amatör Lig'e direkt olarak çıkmayı başardı. İzmir temsilcisi büyük sevinç yaşadı.