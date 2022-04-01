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Haberler Spor Uşak'ta bayram havası yaşanıyor

Uşak'ta bayram havası yaşanıyor

1.4.2022

Uşak’ta bayram havası yaşanıyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Ege derbisinde deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 1-0 yenen Uşakspor, kritik bir galibiyete imza atıp düşme potasından uzaklaştı. Üç maç sonra galibiyeti hatırlayan Aşigolar, teknik direktör Ümit Karan yönetiminde çıktığı ikinci maçında 3 puan sevincini yaşadı. Geçen hafta takımın başında ilk sınavını Kırşehir Bld karşısında veren Karanlı Uşakspor, 0-0'lık sonuçla galibiyeti kaçırmıştı. Zorlu bir deplasmandan galibiyetle döndüklerini ifade eden teknik patron Ümit Karan, "İki haftada 4 puan alarak düşme potasıyla aramızı açtık. Bizim için çok kritik bir maçtı. Kalan 6 maçımızı da kayıpsız geçmeyi hedefliyoruz" dedi. ■ SERVET SARUN
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