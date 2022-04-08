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Haberler Spor 3 büyük sıkıntı

3 büyük sıkıntı

Zirve yarışından uzak kalan G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş’ı zorlu bir süreç bekliyor. Galatasaray başkanını, Fenerbahçe hocasını ararken, Beşiktaş ise kadroda büyük değişime imza atacak. Bankalara borçların ilk ödemesi Ağustos ayında.

8.4.2022

3 büyük sıkıntı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor şampiyonluğa koşarken, bu sezon zirve yarışından uzak kalan İstanbul'un üç büyüklerini sıkıntılı günler bekliyor. Yeni sezon öncesi G.Saray yeni başkanını, F.Bahçe yeni teknik direktörünü ararken, Beşiktaş ise kadrosunda büyük değişime gitmeye hazırlanıyor. Yaz transfer dönemi öncesi Kara Kartal'da sözleşmesi sona erecek futbolcuların sayısının 15'i bulması yönetimi kara kara düşündürürken kulüpler bankalar ile yapılan borç yapılandırmasının ilk ödeme döneminin yaklaşması sebebiyle düşünceli. Üç büyükleri önümüzdeki Ağustos ayında önemli miktarda ödeme bekliyor.

FAİZ ÖDEMELERİ BEL BÜKECEK
Anlaşmaya imza atan üç büyüklerden Beşiktaş'ın Ağustos'ta yapacağı ödeme 150, Galatasaray ve F.Bahçe'nin ise 200 milyon liralık bir faiz ödemesi yapması gerekiyor. Böylelikle toplamda Ağustos'ta üç büyüklerin 550 milyon lira ödeme yapması gerekecek. Kulüplerin en büyük güvencesi yeni yayın ihalesi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in istifasıyla oluşan kaosta yayın ihalesinin nasıl sonuçlandırılacağı belirsizliğini korurken üç büyükler, şampiyonluk geliri de olmayacağı için sıkıntılı dönemle karşı karşıya kalacak.

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