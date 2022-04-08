  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Dünya izleyecek

Dünya izleyecek

10 Nisan’da Bodrum- Kuşadası etabıyla başlayacak Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 17 Nisan’da İstanbul etabıyla sona erecek.

8.4.2022

Dünya izleyecek

10-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve bu yıl 57.'si düzenleyecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için dünyanın gözü Türkiye'de olacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olan turun geniş kitleler tarafından takip edileceğinin altını çizerek "Ülkemiz önemli bir turizm ülkesi. Bu tur ülke ekonomisine de katkı sağlayacak bir tanıtım sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın liderliğinde bu yola çıktık. Cumhurbaşkanlığımızın himayeleri ile bu tur gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporuna ve ailesine liderlik yapıyor. Medya ekibiyle valilerimiz, kaymakamlarımız, başkanlarımız, emniyet, jandarma geniş bir kitle, büyük bir grup olarak turun sonunu başarıyla getirmek istiyoruz." dedi.

"Tarihe, Doğaya Saygı" temasıyla düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu TRT ve Eurosport'tan yayımlanacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA