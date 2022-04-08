Dünya izleyecek

10-17 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ve bu yıl 57.'si düzenleyecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için dünyanın gözü Türkiye'de olacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, dünyanın ilk ve tek kıtalararası etaplı bisiklet yarışı olan turun geniş kitleler tarafından takip edileceğinin altını çizerek "Ülkemiz önemli bir turizm ülkesi. Bu tur ülke ekonomisine de katkı sağlayacak bir tanıtım sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın liderliğinde bu yola çıktık. Cumhurbaşkanlığımızın himayeleri ile bu tur gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporuna ve ailesine liderlik yapıyor. Medya ekibiyle valilerimiz, kaymakamlarımız, başkanlarımız, emniyet, jandarma geniş bir kitle, büyük bir grup olarak turun sonunu başarıyla getirmek istiyoruz." dedi.

"Tarihe, Doğaya Saygı" temasıyla düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu TRT ve Eurosport'tan yayımlanacak.