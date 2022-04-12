Fener bayramı

Fenerbahçe, önceki gün Galatasaray'ı Kadıköy'de 2-0'lık skorla geçerek hem önemli bir derbi zaferi elde etti hem de Konyaspor'un kayıp yaşadığı haftayı 3 puanla kapatarak ikincilik koltuğuna oturdu. 6 yıl sonra gelen Kadıköy'deki derbi zaferinin ardından büyük sevinç yaşayan sarılacivertli camiada taraftarteknik heyet ve oyuncular arasında bir bütünlük sağlanmasının da mutluluğu yaşanıyor.

Ezeli rakibi 4 maç sonra evinde deviren Fenerbahçe, bu sezon ilk kez 4'te 4 yaparken, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı. Performansını git gide artıran sarı-lacivertlilerde Şampiyonlar ligi hesapları da yapılmaya başlandı. Sarı-lacivertliler, 32 hafta sonunda puanını 59'a yükseltti ve Konya'nın 1 puan önüne geçti. Kanarya, yerini korursa Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak. Sarı lacivertliler, 2 ön eleme ile beraber, bir de Play-Off oynayacak.

KARTAL TARİHE GEÇTİ

LİGDE F.Bahçe'yi en az 15 maçta çalıştıran yerli hocalar arasında en yüksek puan ortalamasına sahip isim İsmail Kartal oldu, tarihe geçti. Kartal, çıktığı 46 maçta 101 puan topladı. Kartal'ın göreve geldiği Ocak 2022'den beri en fazla puan toplayan takım ise Kanarya.

COMOLLİ'NİN HEDİYESİ: ZAJC

F.BAHÇE'DE sezonun en flaş isimlerinden Miha Zajc performasıyla büyülemeye devam ediyor. Derbinin kilidini açan Sloven orta saha, alınan galibiyetin mimarlarından oldu. 2018-19'da dönemin sportif direktörü Damien Comolli'nin 'Kendisini 1 yıldır takip ediyorduk. Şansımız doğunca kaçırmak istemedik' sözleriyle Empoli'den kadroya dahil edilen Zajc, İsmail Kartal ile birlikte ilk 11'in değişmez futbolcusu oldu. 8 golle ligin en skorer ikinci orta sahası olan Zajc, derbide attığı golle birlikte kariyer rekorunu egale etti. Zajc, bu sezon 1 gol daha atması halinde kariyerinin en golcü sezonunu geçirecek.

KANARYA YENİ SEMİH'İNİ BULDU

SERDAR Dursun golleriyle Fenerbahçe'yi sırtlamaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile oynadığı maçta takımı adına maçtaki ikinci golü kaydeden Serdar, bu sezon ligde 10.kez rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki en skorer futbolcusu olan Serdar Dursun 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de 10 gol atan Semih Şentürk sonrası bu sayıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. Semih Şentürk sonrası yerli golcü bulma konusunda büyük bir sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de Serdar Dursun, 1 gol daha atması durumunda ise Semih Şentürk'ü de geride bırakacak ve 2008 yılından bu yana Sarı-Lacivertli takımda ligde en fazla gol sayısına ulaşan yerli futbolcu olacak.