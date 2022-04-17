Menemen şükretti

SPOR Toto 1. Lig'de kalmaya çalışan Menemenspor, deplasmanda geçen hafta küme düşen Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı. 3'te Muhammed'in sağdan ortasında Kehinde'nin şutunda kaleci Atilla gol izni vermedi. 6'da Foxi'nin pasında topla buluşan Erdem, Anıl'a çıkardı. Anıl çok güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 9'da Ba'nın çok sert şutunda kaleci Atilla topu güçlükle kornere attı. 10'da Oğuzhan'ın şutunda kaleci Batuhan Şen topa sahip oldu. 42'de Anıl'ın pasında Foxi topa istediği gibi vuramadı, üstten dışarıya attı. 44'te Oğuzhan'ın şutunda kaleci Batuhan'dan seken topu Ömer uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

AHMET SAGAT AFFETMEDİ

58'DE Doğan'ın sert şutu az farkla direğin dibinden auta gitti. 59'da Ahmet Sagat'ın çaprazdan güzel vuruşunda top yandan az farkla dışarıya çıktı. 66'da Ahmet Sagat'ın füzesinde meşin yuvarlak bir kez daha yandan auta gitti. 68'de Emre Özel'in ara pasında Gomes golü atamadı. 77'de Doğa'nın kullandığı serbest atışta top kaleci Batuhan Şen'de kaldı. 81'de ani gelişen Balıkesirspor atağında Cisse ceza sahası ön çizgisi üzerinde Ambrose'yi düşürdü. 83'te serbest atışı kullanan Anıl, topu direğin dibinden auta attı. 90+4'te Sabbah'ın şutunda Batuhan topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+5'te Ahmet Sagat skoru belirledi: 1-1.

LALECİ'DEN REVİZYON

MENEMENSPOR'UN Teknik Direktörü Cenk Laleci, Balıkesirspor maçının ilk 11'inde revizyona gitti. İzmir ekibinin İstanbulspor'a evinde 3-1 yenildiği maçta görev verdiği Ahmet Sagat, Sinan Akgöl, Cem Çelik, dünkü maçta yedek kulübesine çekilirken, Anıl Yaşar ise kadroya dahil edilmedi. Laleci cezası biten Cisse'yi ilk 11'e monte ederken, Kehinde, Gomes, Ömer Şahbaş'ı da ilk 11'de sahaya sürdü. Ancak maçın 30. dakikasında orta sahanın etkili ismi Ba sakatlandı yerine Emir girdi. Laleci 46. dakikada da Emir'i oyundan alarak golcü Ahmet Sagat'a görev verdi. Sagat bu sezon ilk kez maça yedek kulübesinde başladı.

Şerafettin ÇIRACI yorumladı

MENEMENSPOR HAYALET GİBİYDİ

EGE takımlarının kaderi böyle olmamalıydı. Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Balıkesirspor, daha sezon bitmeden küme düştü. İzmir ekibi Menemenspor ise ligde kalmayı hedefliyor... Balıkesirspor taraftarı maça bile gelmemiş. Hani derler ya "Düşenin dostu olmaz", Balıkesir'de karşımıza çıktı. Yönetimsel hatalar, günü kurtarmaya çalışan zihniyetler, söz verip de yerine bir türlü getirilmeyen vaatler, şehirden kopan bir takımın düşüşünün filmiydi bu. Bu son da sevincin yerinde maalesef göz yaşı vardı. Ya Menemenspor... Sezon başından bu yana düşecek mi kalacak mı stresiyle yaşama tutunmaya çalışan İzmir ekibinin hali de farklı değildi. Son sözümüzü sahadaki mücadeleye söyleyelim... Balıkesir, Menemen önünde sahanın her tarafını iyi kullanarak kazanma arzusunu ortaya koyarken, "Ben tehlikeyi severim" diyen İzmir ekibi ise hayalet gibiydi. Menemen açısından tek sevindirici olay Ahmet Sagat'ın penaltıdan attığı ve beraberliği sağladığı dakikaydı.