Küme düşme kalkacak mı?

TFF ve MHK'deki istifalardan sonra Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılacağı iddiası bomba etkisi yarattı. Süper Lig'de küme düşme potasındaki takımların TFF'den alt lige düşmenin kaldırılması yönünde hafta içi talepte bulunması beklenirken yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. MHK'nin 13 hakemle ilgili verdiği karar sonrası Tahkim Kurulu'nun tersi karar alması peşinden de TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasıyla bambaşka bir hal alan süreç çalkantılı bir döneme işaret etmişti.

EN SON MHK BIRAKTI

Yine TFF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in görevini bırakmasıyla birlikte TFF kararlarına yaptığı 'Kara sayfa' yorumu da çok konuşulmuş, son olarak da önceki gün MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da istifasını sunmuştu. Tüm bunlar kulüplerin tepkilerine neden olurken kamuoyunda "Küme düşme kaldırılacak" türünden söylemler de artmayı başladı. Bilindiği üzere Süper Lig'de son 4 sırada iki İzmir ekibi Altay ve Göztepe yer alırken Ç.Rize de en güçlü aday olarak gösteriliyor. Malatyaspor ise daha önce resmen düşüşünü ilan etmişti. Fakat ortaya atılan iddialar olası birçok soruyu da beraberinde getiriyor.

İşte o sorular

1 Küme düşme kaldırılırsa lig gelecek sezon aşağıdan gelen takımlarla 23'e yükselecek. Ancak Katar 2022 Dünya Kupası sebebiyle takvim hayli sıkışık. 2 Kasım-Aralık ayındaki Dünya Kupası arası sebebiyle ligin boyu zaten uzayacak. Bu durumda liglerin erken başlaması veya geç bitmesi gerekebilir. 3 TFF Başkanlık seçiminin 16 Haziran'da yapılacak olması nedeniyle bu iddia şimdilik havada duruyor. 4 Bu karar sadece Süper Lig için mi verilecek? Alt liglerin durumu ne olacak? Çünkü böyle bir kararda 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'den de benzer bir isteğin gelmesi olası.