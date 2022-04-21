Kritik zirve

MERKEZ Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifası sonrası geçici olarak göreve getirildiği açıklanan Sabri Çelik kolları sıvarken, Çelik'in liste dışı bırakılan hakemlerle Beylerbeyi'ndeki TFF binasında bugün toplantı yapması bekleniyor. Bu toplantının andından bazı hakemlere yeniden görev yolunun açılacağı öne sürüldü.

FLAŞ GELİŞME YAŞANIYOR

BİLİNDİĞİ üzere Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacağı açıklanmıştı. Sonrasında ise flaş gelişmeler yaşanmaya devam etmiş ve Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun 13 hakemi Süper Lig görev listesinden çıkarması kararını iptal etmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından son olarak Ferhat Gündoğdu görevinden istifasını sunmuştu.