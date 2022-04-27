Bahçeşehir tarihi virajda

BAHÇEŞEHİR Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinde bugün karşılaşacağı İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia ekibini yenerek adını tarihe yazdırmaya çalışacak. İki maç üzerinden yapılan finalin ilk maçında deplasmanda rakibini 72-69 yenen kırmızı-lacivertliler, Avrupa arenasında ilk kez final tecrübesi yaşadığı sezonu kupayla taçlandırmak istiyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadele NTV'den canlı yayımlanacak. Bahçeşehir Koleji'ne her türlü galibiyetin yanı sıra 3 sayının altındaki mağlubiyetler de kupayı getirecek. Bahçeşehir Koleji, basketbolda Türkiye'ye 11. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak.

11. KUPA İÇİN PARKEYE ÇIKIYOR

ERKEKLERDE Anadolu Efes Koraç ile Euroleague, Fenerbahçe Euroleague, Beşiktaş FIBA Eurochallenge Kupası, Galatasaray ve Darüşşafaka ise ULEB Avrupa Kupası'nı kazandı. Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı kaldırdı.

BİLETLER TÜKENDİ

BAHÇEŞEHİR Koleji ile Unahotels Reggio Emilia arasındaki final karşılaşması dolu tribünler önünde oynanacak. Zorlu mücadele öncesinde 13 bin 500 kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maçın biletleri tükendi.