Altay’da tekme-tokat kongre

S por Toto Süper Lig'de küme düşmenin eşiğine gelen Altay'ın Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifası sonrası gerçekleşen dünkü olağanüstü genel kurulunda yumruklar konuştu. Adayın çıkmadığı katılımın büyük olduğu İzmir Atatürk Stadı'nda bulunan Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri

Derneği Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurulun ikinci oturumunda ibra tartışmaları fitili ateşledi.

Kongrede denetleme kurulu kulübün toplam borcunun 371 milyon TL olduğunu açıklarken, yönetimin ibra edilip edilmemesi konusunda tartışan tarafların arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. Almanya'da öğrenim gören ve kongre için İzmir'e geldiğini belirten Eren İlbi isimli üye Ekmekçioğlu ve ekibini ortaya çıkan mali tablo nedeniyle eleştirip yapılan transferlerle kulübü zarara uğrattığını kaydetti ve divan üyelerini yönetimi ibra etmemeye çağırdı.

GENEL KURUL 2. KEZ KARIŞTI

Bu konuşma üzerine Ekmekçioğlu'nu savunan bazı üyeler tepki gösterirken, sözlü atışma sonrası gerginlik yumruklu kavgaya dönüştü. Olay, polisin müdahalesiyle güçlükle yatıştı. Yaşanan olay sonrası kongre divanı genel kurula 15 dakika ara verirken, ara dönüşünde Ekmekçioğlu, kendisine sosyal medyadan tepki gösteren bir üyeye küfürlü şekilde bağırarak, "Senin yaşın kadar milyonlarımı ben bu kulübe harcadım" dedi ve genel kurul ikinci kez karıştı. Kongre daha sonra uzun süren beklemenin ardından devam etti. Daha sonra Özgür Ekmekçioğlu yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi. ■ BURAK HAKERLER

"DENİZLİ'YE YALVARDIK"

ALTAY'DA istifa eden eski başkan Özgür Ekmekçioğlu, dün çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'ye sezon başı takımın başına geçmesi için yalvardıklarını belirtirken tecrübeli teknik adamın transfer listesinde direttiğini ve Bodrum'dan bir türlü gelmediğini kaydetti. Bu yüzden sezona geç başladıklarını söyleyen Ekmekçioğlu, 13 maçlık kötü gidişatta hoca ile tesislerde görüştüklerini Alanya maçı öncesi veya sonrasında yolları ayırmak istediklerini kendisine ilettiklerini belirtti.

Ekmekçioğlu ancak bu konuşmadan çok kısa süre sonra Denizli'nin istifasını TV'den öğrendiklerini belirtti. Özgür Ekmekçioğlu, kongre öncesi adaylık için adı geçen İbrahim Akman'la ilgili de bana "Alacaklarını hibe edecek misin?" diye sordu ben de kendisine "Sen olsan hepsini hibe eder misin" diye sorunca "Hayır" yanıtını verdi. 100 milyonun 30'unu hibe ettim, geri kalan bölüme de temlik koymayacağımı söyledim. Diğer borçları da Lis ve Kazımcan'ın satışı ve futbolcu anlaşmaları ile eritebilirsin. Fakat çıkıp taraftarı bölmeyeceksin ve artistlik yapmayacaksın" diye konuştu.

YÖNETİM DİVANA KALDI

ALTAY'IN dün olaylı bir şekilde gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda yönetim divana kaldı. İstifa eden Özgür Ekmekçioğlu yönetimi, genel kurulda açık oylama sonucu ibra edilirken başkan adayı çıkmadı. Bunun üzerine genel kurula uzun bir süre ara verilirken, kongre üyeleri geçici bir yönetim listesi oluşturmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yönetim, Erdinç Altınyeleklioğlu, Aybars Akoğlu ve Çağdaş Karabaş'tan oluşan genel kurul divan heyetine kaldı. Yönetimi devralacak divan heyeti, bir kongre tarihi belirleyerek siyah-beyazlı kulübü yeniden seçimli genel kurula götürecek. Bir sonraki kongrede de aday çıkmaması durumunda kulüp kayyuma gidecek.