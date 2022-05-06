Şampiyon kardeşler

Birinin adı Alperen Babacan, diğerininki Atalay Babacan... Denizli doğumlu iki kardeşin yolu Süper Lig şampiyonluğunda kesişti. 24 yaşındaki stoper Alperen, Süper Lig'e dönüş yapan A.Gücü ile şampiyonluk coşkusu yaşarken, G.Saray'dan Ümraniye'ye kiralanan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Atalay ise İstanbul ekibi ile aynı mutluluğu tattı.

İlk olarak 2013-14 sezonunda Tekden Denizli forması ile tanıdığımız Alperen 2017-18 sezonunda Akhisar'ın yolunu tutmuştu. Burada bir sezon forma giydikten sonra yeniden Denizli'ye dönen oyuncu 2019-20'de yeniden Akhisar'ı seçip ardından Ankaragücü'ne geçiş yaptı. Arada bir sezon yeniden Akhisar'da oynayan futbolcu bu sezon ise A.Gücü ile Süper Lig sevinci yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TECRÜBESİ

Pamukkale Üni. Futbol Okulu ile yeşil sahalara adım atan Alperen ise Denizli'deki TFF Futbol Köylerine katıldıktan sonra Denizli alt yapısında devam etti. Babasının tayininin İstanbul'a çıkmasıyla G.Saray altyapısını tercih eden Alperen'in ağabeyi ile yolları burada ayrıldı. Çünkü o annesi ile Denizli'de kaldı. Önce Adana'ya kiralık giden oyuncu bu sezon başı Ümraniye'ye verildi. G.Saray ile PSV'ye karşı Devler Ligi tecrübesi yaşayan oyuncu şampiyon takımda fazla süre alamasa da kadrosunda olmaktan dolayı çok mutlu.

İKİSİ DE ÇOK MUTLU

Süper Lig zaferini taraftarlarına armağan eden Alperen Babacan da, "Takım olarak camiaya şampiyonluk hediye ettiğimiz için çok mutluyuz. Sezonun ilk kampından beri tek hedefimiz şampiyonluktu. Çok çalıştık, çabaladık. Her maç üzerine koyarak ilerlemeye çalıştık. Bazı zor ve kötü dönemler oldu ama üstesinden geldik. Kazanarak şampiyon olsaydık daha iyi olurdu ama sonuç olarak Süper Lig'deyiz. Çok mutluyuz" yorumunu yapmıştı. Ağabeyi Alperen gibi mutluluğunu dile getiren Atalay ise bu sezonun kendisi için çok önemli bir deneyim olduğunu kaydetti.

SÜPER KUPA FİNALİNDE YOLLARI KESİŞMİŞTİ

İKİ kardeşin yolları 2019 yılında oynanan Süper Kupa finalinde kesişmişti. 7 Ağustos 2019 tarihindeki bu maçta Alperen Babacan Akhisarspor'un, kardeşi Atalay Babacan ise G.Saray'ın kadrosunda yer alıyordu. Alperen ilk 11'de sahaya çıkarken Atalay ise forma şansı bulamadı. Mücadeleyi 39. dakikada Youness Belhanda'nın golü ile 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip kupayı müzesine götürürken maç sonrası iki kardeşin sarılarak çektirdiği fotoğraf ise anlamlı bir hatıra olarak kalmıştı.