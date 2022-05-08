Derbi heyecanı

SPOR Toto Süper Lig'in 36. haftasında sezonun son derbisinde Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Fenerbahçe ile evinde karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde ikinci sıra için yarışan sarı-lacivertliler ile Avrupa vizesi almak isteyen siyah-beyazlılar arasındaki dev karşılaşmayı beIn Sports 1 canlı yayımlayacak. Kara Kartal'da dev maç öncesi eksikler can sıkıyor. Siyahbeyazlılarda cezaları bulunan Montero ve Rosier ile birlikte ülkesinde olan Vida forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-Jae ve Arda Güler sakatlıkları sebebiyle, Serdar Aziz ise sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. İki takımın hocası da eksiklerden dolayı kadro kurmakta zorlanırken sürprizler bekleniyor. Süper Lig'de 132'nci kez karşı karşıya gelecek ezeli rakipler 43 kez berabere kalırken, 47 maçta Fenerbahçe, 41 mücadelede ise Beşiktaş sahadan mutlu ayrıldı.

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