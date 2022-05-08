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Haberler Spor Manisa FK’ya zor rakip

Manisa FK’ya zor rakip

Spor Toto 1. Lig’de Manisa temsilcisi, bugün alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Keçiören’e konuk olacak. 16.00’daki maçı Furkan Aksuoğlu yönetecek

8.5.2022

Manisa FK’ya zor rakip

Spor Toto Birinci Lig'de son üç haftaya hedefsiz giren Manisa Futbol Kulübü, bugün alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Keçiörengücü'ne konuk olacak. Aktepe Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu saat 16.00'da yapılacak. Kritik mücadelede hakem Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. Aksuoğlu'nun yardımcıları ise Burak Cansız ve Deniz Turgut olacak. Ev sahibi Keçiörengücü'nün zorlu mücadeleye Metin, Mehmet, Taha Batuhan, Muharrem, Uzodimma, Alhassan, Taşkın, Aykut, Olawoyin ve Eze ilk 11'yle çıkması bekleniyor.

MANİSA GÖNÜL ALACAK
Siyah-beyazlılar ise Muhammed, Bedirhan, Landre, Sadi, Çağrı, Gakpa, Sousa, Hakan, Diallo, Erhan ve Ozegovic 11'yle maça çıkacak. Son iki maçını kaybeden ve Birinci Lig'deki ilk senesinde Play-Off şansını kaçıran Manisa temsilcisi, Keçiörengücü'nü yenerek üzdüğü taraftarını sevindirmek istiyor.

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