  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor PFDK ceza yağdırdı

PFDK ceza yağdırdı

8.5.2022

PFDK ceza yağdırdı
NAZİLLİ Belediyespor'a, olaylı Karacabey maçının faturası ağır oldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu maçta 5 kırmızı kart çıktı. Siyahbeyazlı ekibin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına ve yine taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8 bin TL para cezası ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 bin 300 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. PFDK, teknik direktör Taner Öcal'a 1, Merter Estik'e 2 ve Aytaç Deniz'e 5 maç ceza verdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA