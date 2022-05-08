PFDK ceza yağdırdı

NAZİLLİ Belediyespor'a, olaylı Karacabey maçının faturası ağır oldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu maçta 5 kırmızı kart çıktı. Siyahbeyazlı ekibin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına ve yine taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8 bin TL para cezası ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 bin 300 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. PFDK, teknik direktör Taner Öcal'a 1, Merter Estik'e 2 ve Aytaç Deniz'e 5 maç ceza verdi.

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