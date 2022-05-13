FB ile GS’nin James savaşı

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez transferde karşı karşıya geldi. İstanbul'un iki dev takımı Katar'ın Al Rayyan takımında oynayan James Rodrigues'in transferi konusunda rekabet içindiler. İspanya ve Kolombiya basını kulübünde mutlu olmayan ve tekrar Avrupa'da bir takımda forma giymek isteyen dünyaca ünlü yıldızın menajerinin iki Türk takımıyla görüşme yaptığını iddia etti.

İNDİRİME GİDECEK

Haberde 30 yaşındaki James Rodriguez'in 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Rayyan'a transfer olduğu ve Katar kulübünün James Rodriguez'e bonservis konusunda yardımcı olabileceği ifade edildi. Kolombiyalı yıldızın da tekrar Avrupa'da oynamak için maaşında büyük indirime gitmeyi planladığı söylendi. Twitch hesabından bir açıklama yapan James, "Nerede oynayacağımı bilmiyorum. Umarım transfer piyasası beni kimin istediğini görmek için açılır. Nereye isterlerse giderim" dedi. F.Bahçe ve G.Saray'ın Rodriguez'in menajeriyle temas halinde oldukları vurgulandı. G,Saray seçim sürecinde olsa da başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün seçimden sonra göreve gelmeleri halinde görüşmeleri devam ettireceği öğrenildi.

AVRUPA DEVLERİNDE OYNADI

30 yaşındaki Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Avrupa kariyerinde Real Madrid, Bayern Münih, Everton ve Monaco gibi takımların formasını giymişti. Rodriguez kariyerinde 428 maça çıktı, 115 gol attı, 142 asist yaptı

OZAN-BÜNYAMİN TAKASI

F.BAHÇE, bu sezon performansıyla dikkat çeken Antalyaspor'un genç futbolcusu Bünyamin Balcı'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Balcı'nın menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Genç oyuncunun F.Bahçe'yi çok istediği belirtilirken, Antalya'nın, 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Bünyamin için 5 milyon Euro talep ettiği belirtildi. Kanarya, takas formülüyle bu rakamı aşağı çekmeyi hedefliyor. F.Bahçe, Balcı'ya karşılık Sangare'nin Antalya'ya dönmesini seçeneklerden biri olarak belirlerken, diğer alternatifin Ozan Tufan olduğu öğrenildi.

CAMPOS SÖZLESME İMZALAMIYOR

G.SARAY Başkanı Burak Elmas'ın daveti ile 19 Ocak'ta İstanbul'a gelen ve danışmanlık görevi ile kulüpte yer alması planlanan 57 yaşındaki Portekizli sportif direktör Luis Campos, yayımladığı açıklama ile sözleşme imzalamayacağını açıkladı. Kulübün içerisinde bulunduğu belirsizliğe ve istikrarsızlığa vurgu yapan Campos, hedeflere ulaşmak için önlerinde kısıtlamalar oluştuğunu ifade etti. Campos, "Maalesef kulüp içinde var olan istikrarsızlık ve belirsizlik yoğun bir şekilde devam etmektedir. Belirlediğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle görevime devam etmek için gereken koşullar oluşmamıştır" dedi.