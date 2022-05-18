Bodrumspor’un gözü 1. Lig’de

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek finali rövanşında evinde Sivas Belediyespor'u 1-0 yenen Bodrumspor adını yarı finale yazdırdı. İlk maçta deplasmanda rakibiyle golsüz berabere kalan yeşil-beyazlı takım, 86. dakikada Berk İsmail'in golüyle zafere uzanarak büyük sevinç yaşadı. Tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselme hedefi koyan Bodrumspor, yarı finalde An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'la eşleşti. İlk maçı Cuma günü evinde oynayacak Ege ekibi, 24 Mayıs Salı günü ise deplasmanda rövanş müsabakasına çıkacak.

TAŞDEMİR ZORU BAŞARACAK

BODRUMSPOR'DA teknik direktör İsmet Taşdemir, Sivas Belediyespor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Bayburt İl Özel İdare Spor'u da eleyip finale kalacaklarına inandığını dile getiren Taşdemir, "Çok zorlu bir sezon geçirdik. Play-Off müsabakaları da oldukça çekişmeli geçiyor. Biz iyi bir takımız, oyuncularımıza güvenimiz tam. İlk maçı Cuma günü evimizde oynayacağız. Avantajlı bir skor alıp rövanşa bir adım önde çıkmak istiyoruz" diye konuştu.