Micic sahnede Efes finalde

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u Micic'in son saniye basketiyle 77-74 mağlup ederek finale yükseldi. Stark Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Olympiakos olsa da Anadolu Efes 11-0'lık seri yakaladı. Ancak bu çeyrek Olympiacos'un üstünlüğü ile sona erdi: 21-18. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Olympiakos bir ara farkı 7 sayıya kadar yükselse de soyunma odasına Yunan ekibi önde girdi: 43-42. Üçüncü periyoda hızlı bir başlangıç yapan temsilcimiz, bir ara farkı çift hanelere kadar çıkardı. Anadolu Efes, periyodun son bölümünde Olympiakos hücumuna çare bulamadı. Buna rağmen İstanbul ekibi, maçın final periyoduna 3 sayı farkla önde gitti: 63-66.

NEFESLER KESİLDİ

Karşılaşmanın final periyodu adeta nefesleri kesti. Karşılıklı basketlerle geçilen son çeyrekte iki takım da farkı açma şansı yakalayamadı, son 19 saniyeye 74-74'lük eşitlikle girildi. Başantrenör Ergin Ataman'ın aldığı mola sonrası oyuna başlayan Efes'te son topu kullanan Micic, son saniye basketiyle Anadolu Efes'i finale taşıdı: 74-77.

BİR ŞEY YAPMAM GEREKİYORDU

Euroleague Final Four'da Anadolu Efes'in, Olympiakos'u yıktığı maçta son saniye basketini atan ve maçın kahramanı olan Vasilije Micic o anları anlattı. Sırp basketbolcu, "Son topta bir şey yapmam gerektiğini hissettim. Çok zor bir top soktum, çok mutluyum bize finale çıkma özelliğini verdi. Daha önce erken şut kullanmıştım, o gün kaçmıştı bugün girdi" yorumunu yaptı

ÜST ÜSTE 3. KEZ

ANADOLU Efes, üst üste 3. kez finale kaldı. Efes ilk olarak 2018- 19'da finalde mücadele etti. İspanya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada Fenerbahçe'yi 92-73 mağlup ederek finale çıkan lacivertbeyazlılar, burada CSKA Moskova'ya 91-83 yenildi ve 2. oldu. Efes, geçen sezon Almanya'nın Köln kentinde organize edilen Final- Four'da Rus takımı CSKA Moskova'yı 89-86 yenerek finale kaldı. Efes finalde Barcelona ile karşılaştı ve parkeden 86-81 galip ayrılarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.

BAŞKAN ERDOĞAN KUTLADI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Anadolu Efes'i tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını yenerek finale yükselen takımı tebrik edip, başarı dileklerini iletti.