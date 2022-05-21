Fener’e koşuyorlar

F.Bahçe için, Afrika basınından sürpriz bir iddiaya yer verildi. İddiaya göre Kanarya, Shakhtar Donetsk ile Lassina Traore transferi konusunda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk arasındaki anlaşmanın, satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olduğu iddia edilirken oyuncunun 1 yıllığına kiralanacağı bildirildi. 12 Ocak 2001'de Burkina Faso'da dünyaya gelen Traore'nin Shakhtar ile olan sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Genç golcü bu sezon 14 maça çıkarken 9 gol üretti. Bu arada sezon sonunda Jose Sosa'nın sarı lacivertlilerle olan sözleşmesinin sona ermesi üzerine bu bölge için de girişimlerin başladığı öne sürüldü. Mısır basınında yer alan iddiaya göre Fenerbahçe, Al Ahly'de oynayan Mohamed Magdy Afsha için teklifini yaptı. 6 Mart 1996'da Mısır'da dünyaya gelen Afsha, bu sezon toplamda 28 maça çıkarken 7 gol 5 asist üretti ve 1977 dakika da sahada kaldı.

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