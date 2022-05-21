Aslan 1 puanla bitirdi

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile berabere kaldı: 1-1. 31. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza alanına ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı ve karambolde kalan topu, Wright topuğu ile kaleye gönderdi. Kaleciye çarpan top kornere çıktı. 45'te sol kanattan kale çizgisine inen Wright'ın arka direğe ortasında Ndao topu ağlara yolladı: 1-0. 51'de sağ kanattan Fernando'nun kullandığı köşe vuruşunu Gomis ceza alanı dışına kafayla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Doğukan Sinik'in ceza yayı üzerinden sert şutu az farkla üstten auta çıktı. 77'de Halil Dervişoğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu topu Mustafa Muhammed'e aktardı. Bu futbolcunun dokunuşunda meşin yuvarlak boş kaleye gitti: 1-1. 84'te Kerem Aktürkoğlu'un kornerinde Berkan Kutlu'nun kafası az farkla auta gitti. Karşılaşma 1-1 son erdi.

TORRENT'TEN SÜRPRİZ KADRO

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre kadroda bir değişiklik yapıldı. Sarıkırmızılı takımın Süper Lig'de geçen hafta sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yendiği maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, yedek kulübesinde yer aldı. Teknik direktör Domenec Torrent, Antalyaspor karşısında bu futbolcunun yerine Taylan Antalyalı'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

ANTALYA'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Fraport TAV Antalyaspor, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle Galatasaray karşısına çıktı. Futbol sorumlusu Nuri Şahin, Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-2 yendikleri maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Naldo ve Bahadır Öztürk'ü yedeğe çekti. Şahin, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Veysel Sarı ve Kudriashov'u görevlendirdi.



TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürerek kulüp tarihinde ilk kez üst üste 15 karşılaşmada rakipleri karşısında kaybetmeme başarısı gösteren Antalyaspor'da taraftarlar, karşılaşmaya ilgi gösterdi. Taraftarlar, Şahin ve futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak alkışladı, sevgi gösterisinde bulundu.