Dünyayı salladık

Dünya, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda fırtına gibi esen 5 milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Şennur Demir ve Ayşe Çağırır'ı konuşuyor. Ringde rakiplerini tek tek geçerek altın madalyaya uzanan 5 milli sporcunun destansı başarısı Türkiye'de büyük bir coşkuyla karşılanırken, Dünya'da da gündem oldu.

TEBRİK MESAJI YAĞDI

Takım halinde de şampiyon olan 5 milli kadın boksöre Türkiye'den tebrik mesajları yağdı. Milli sporcular şimdi de gözünü Paris'te yapılacak olan olimpiyatlara çevirdi. 39 yaşında inanılmaz bir başarıya ulaşan Şennur Demir "İnsanın kalbinde neye inandığının önemi vardır, yaşın önemi yoktur" diye konuştu.

HEDEF PARİS

Hatice Akbaş, "Yaşım henüz çok genç buna rağmen güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum"; Buse Naz Çakıroğlu, "Burada şampiyon olmamız Paris için umut ışığı oldu"; Busenaz Sürmeneli, "2024'te ikinci olimpiyat madalyamızı alıp getirmek istiyoruz", Ayşe Çağırır ise, "Madalyam Türk gençlerine, Türk kadınlarına armağan olsun. Türk kadınının gücünü görsünler" diye konuştu.