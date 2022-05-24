Denizlispor’da deprem

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalmayı başaran Altaş Denizlispor'da şok gelişmeler yaşanıyor. Futbolcuları elde tutmak için 10 milyon lira maddi destek bulamayan ve yorulduğunu açıklayan kulüp başkan Mehmet Uz, bırakma kararı alınca, yeşil-siyahlı yönetim de başkan Uz'un yanında yer aldı.

ACİL PARA ARANIYOR

Sezon başında kayyuma kalma sıkıntısı yaşayan Denizlispor'da ateşten gömleği giyen yeşil-siyahlı yönetim maddi açıdan yeterli desteği bulamayınca bırakma kararı aldı. Kulislerde konuşulanlara göre başkan Mehmet Uz'un bugün saat 11.00'de kulüpte yapacağı basın toplantısında, yönetimle birlikte bırakma kararını kamuoyu ile paylaşacağı konuşuluyor. Sezon başından bu yana 57 milyon ödeme yapan yeşil-siyahlı yönetimde, başkan Uz'un yakın çevresine bedenen ve ruhen yorulduğunu ve 'yönetmek isteyen varsa, buyursun gelsin' şeklinde dert yandığı gelen bilgiler arasında. Sezon başı 80 milyon olan borcun dolar ve Euro'nun iki kat yükselmesiyle kulübün toplam borcunun 170 milyonu aştığı için yönetimin çıkmaza girdiği öğrenildi. Başkan Mehmet Uz ile teknik direktör Mesut Bakkal'ın da perşembe günü akşam saatleri bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacakları belirtildi. ■ SEBAHATTİN ALP

KRİTİK SAATLER

ELDEKİ futbolcuların boşa çıkmaması için maaş ve prim borçları için 26 Mayıs Perşembe gününe kadar 5 milyon lira gerektiği, 5 milyon TL de yeni sezon anlaşması için futbolculara peşinat için gerekli olduğu öğrenildi. Denizlispor'un şu an kasasında ise hiç paranın olmadığı konuşuluyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden acil nakit para desteği yerine 'Siz yola devam edin, destek çıkarız' sözünün başkan Mehmet Uz ve yönetimini bırakma sürecine getirdiği iddia ediliyor.