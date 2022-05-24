Manisa iş bitirdi

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle girmeyi isteyen Manisa Futbol Kulübü'nün yeni futbol direktörü ve teknik direktörü belli oldu. Futbol direktörü Levent Devrim ve yeni teknik direktörü Levent Eriş oldu. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

'FARKLI BİR MODELE GEÇTİK'

İmza törenine başkan Mevlüt Aktan, başkan vekili Engin Anlı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreninde konuşan başkan Mevlüt Aktan, "Hissettiğimiz aidiyeti, sevgiyi, coşkuyu, güveni bütün Manisa'ya yansıtmak istiyoruz. Her iki hocamıza da hayırlı olsun diyorum. Burası ikisinin de evi. Evlerine hoş geldiler" dedi. Aktan, şöyle konuştu: "Bu kulüp çatısı altında başarılar elde etmiş iki değerli futbol adamıyla yeniden çalışacağımız için mutluyuz. Kulübün dinamiklerinden dolayı farklı bir modele geçtik. Manisa'yı bilen, kulübü bilen, bizi bilen insanlara ihtiyacımız vardı. Teknik adamlık konusunda istikrar sağlamak istiyoruz. Biz hissettiğimiz aidiyeti, sevgiyi, coşkuyu, güveni bütün Manisa'ya, yönetimimize, personelimize de yansıtmak istiyoruz. Hem sahada hem de saha dışında o coşku ve heyecanı yaşamak istiyoruz. Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz ve sevdiğimiz insanlarla yapmak istiyoruz" dedi.

MANİSA BŞB'DE VE MANİSASPOR'DA ÇALIŞTI

İZMİR doğumlu 59 yaşındaki tecrübeli teknik adam Levent Eriş, geride kalan sezona Diyarbekirspor'da başladı, BAL ekibi İzmirspor'da tamamladı. 2004-2005 ve 2007-2008 sezonlarında iki kez Manisaspor'da görev alan Eriş, 2015-2016'da Manisa BŞB'de çalıştı. Eriş, 1999 senesinde İzmirspor'da başladığı teknik direktör kariyerinde sırasıyla Manisaspor, Kayserispor, Mersin İY, Altay, Diyarbakırspor, Samsunspor, Adana Demirspor, Giresunspor, Boluspor, Adanaspor, Bucaspor, Gümüşhanespor, Fethiyespor, Elazığspor, Kastamonuspor, Diyarbekirspor ve son olarak İzmirspor'da çalıştı.

'KULÜP İÇİN ÖNEMLİ İSİMLER'

MANİSA FK için iki önemli isimle yeniden çalışacak olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren başkan vekili Engin Anlı, "Kulüp tarihimizin önemli günlerinden birini yaşıyoruz. Kulüp fabrika ayarlarına geri dönüyor diyebilirim. Bir tarafta o zamanki adıyla Manisa BŞB olarak profesyonel liglere adımımızı attığımızda hiçbir kariyer kaygısı gütmeden takımımızda görev üstlenen Levent Eriş hocamız. Diğer tarafta Levent Eriş hocamızdan bayrağı devralıp kulübü 3. Lig'de şampiyon yapan, 2. Lig'de önemli işler yapan ve bugünkü kulübün kurgusunu yapan Levent Devrim hocamız. İki isim de Manisa FK için önemli isimler" dedi.