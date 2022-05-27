F.Bahçe’ye kötü haber

F.Bahçe'nin ilgilendiği oyunculardan biri olan Uruguaylı orta saha oyuncusu Nicolas de la Cruz'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. River Plate ile yıl sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayan 24 yaşındaki yıldızın talipleri artıyor. Cruz'u Real Sociedad'ın yanı sıra, Jesus'un talebiyle Fenerbahçe de çok isterken, Brezilya basınından yeni ve güçlü iddia geldi.

İKİ DOST KARŞI KARŞIYA GELECEK

Buna göre Botafogo da futbolcuyu transfer etmek istiyor. Siyah-beyazlıların hocası olan Luis Castro, Botafogo'nun maçını tribünden izlemişti ve oyuncu beğenmişti. Haberde, F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile Luis Castro'nun yakın arkadaş olduğu belirtilirken, iki dostun De la Cruz için karşı karşıya gelecekleri kaydedildi. Uruguaylı yıldızın önceliğinin Avrupa olması, Botafogo'nun işini çok zorlaştırıyor.

BREZİLYA YOLCUSU

FENERBAHÇE'NİN 2019- 2020 sezonunda Fransız ekibi Marsilya'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'ya Brezilya'dan talip çıktı. Sarı-lacivertliler 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu gelecek sezon kadrosunda düşünmezken, Breziya'dan UOL Esporte'nin haberine göre Botafogo kulübü, Luiz Gustavo ile ilgileniyor. Haberde Brezilya kulübünün, görüşmeleri ilerletmeyi ve yıldız futbolcuyu ülkesine döndürmekte çok istekli olduğu belirtildi.