Futbol yayılmazsa batar

Spor Toto 1. Ligi yakından takip eden uzman yorumcu Hayri Ülgen, Yeni Asır Gazetesi'ne yeni sezonun değerlendirmesini yaparken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ege takımlarının dibe vurduğu sezon sonunda Süper Lig'in İstanbul Ligi'ne, 1. Lig'in de Ege Ligi'ne dönüştüğünü, bunun da Türk futboluna zarar vereceğini kaydetti.

Play-Off'lar dışında ligler sona erdi. Düşenler ve çıkanlara bakarak oluşan tabloyu nasıl değerlendirirsiniz?

"Süper Lig'de gelecek sezon mücadele edecek İstanbul takımlarının sayısı şimdilik 7 (F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Karagümrük ve Ümraniye) oldu. Buraya ilk maçlarını kazanan İstanbul ve Eyüp takımlarından birinin de geldiğini düşünürsek 8 olacak. 1. Lig'de ise Altay ve Göztepe'nin küme düşmesiyle şimdilik 5 takım (Manisa, Denizli ve Altınordu) var. Ayrıca Bodrum'un da çıkma ihtimali bulunuyor. Bu durum Türk futboluna zarar verir.

Futbol eğer Türkiye'ye yayılmazsa batar! Bursa, Kocaeli, Eskişehir gittiği zaman futbolun güzelliği de gidiyor. Bu takımlar çok büyük taraftara sahip takımlar. Ümraniye maçını izlemeye gidiyorum, 25 seyirci yok. Futbolun zevki gol, futbolcunun ruhu taraftardır. Futbolu taraftara kazandırmak lazım.

Anahtar kelime 'istikrar'. Futbol istikrardır. Taraftar, takımına güvenecek. Bu yüzden diyorum ki bırakın futbolu bilenler yönetsin. Kendimize çekidüzen vermemiz lazım aksi takdirde Türk futbolu büyük zarar görür.

Süper Lig ve 1. Lig'de mücadele eden Egelilerin performansını nasıl değerlendirirsiniz?

Futbolda İzmir takımlarının bu kadar beceriksiz olduğunu ilk kez gördüm. Altay ve Göztepe'nin düşüşü elem verici. Tarihe damga vurmuş iki takımın düşmesi çok üzücü. Denizlispor iyi transferlere rağmen düşmekten zor kurtuldu. Eğer başkan Mehmet Uz Mesut Bakkal'ı göreve getirmeseydi onların işi de çok çok zordu. Altınordu tam bir kolej takımı.

Geçen yıl 1. Lig'de final oynadı, bu sene bunun üstüne koyması gerekirken düşmekten son anda kurtuldu. Menemenspor devre arasında çok önemli iki oyuncusunu rakibine sattı. Sezon boyunca ise disiplini, istikrarı sağlayamadı. Bitime 4 maç kala teknik direktör değişikliğine gitti ancak bu kadar kısa sürede bu hamle takımı ateşe atmaktır. Balıkesirspor'da başkana "Sezon başında transfer yapılmazsa bu takım düşer" dedim, düştü. Sezona Yusuf Şimşek'le başladı, şimşek bir çaktı, ardından bitti. Manisa FK lige üçte üçle başladı, liderlik koltuğunu aldı.

Sonrasında 9 maçın 8'inde kaybetti.

Eğer Turgay Altay yaşanan kaosu çözemeseydi Manisa FK da düşerdi.

'SORUMLUSU MEHMET SEPİL'

ALTAY buraya kadar ne zorluklarla çıktı. Denizli ile vitrin yaptı. İyi başladı ama bir süre sonra çöküş başladı ve durdurulamadı. Peki Türkiye'nin en başarılı takımlarından Göztepe'ye ne demeli? Amatörde bile 25 bin taraftara oynayan Göztepe'ye ne demeli? Bu kadar vurdumduymazlık olmaz. Kimse kusura bakmasın ancak gelinen noktada bu işin sorumlusu başkan Mehmet Sepil'dir. Türk futbol tarihine böylesine damga vurmuş tarihi kulüplere sahip çıkmazsak yok olup giderler. Ege takımlarının hiçbiri istikrarlı değildi. Bozuk plak gibi bir var bir yoklardı. Takımların her düzeyinde hatalar vardı.

BERKE ÖZBAY