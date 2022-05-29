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Haberler Spor Milliler halterde ilk gün şov yaptı

Milliler halterde ilk gün şov yaptı

29.5.2022

Milliler halterde ilk gün şov yaptı
ARNAVUTLUK'UN başkenti Tiran'da organize edilen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı. Kadınlar 45 kilo kategorisinde mücadele eden Şaziye Erdoğan koparmada 73, silkmede 90 toplamda ise 163 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya alarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu kiloda yarışan genç sporcu Cansu Bektaş ise silkmede 85, toplamda da 153 kiloluk derecesiyle 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Şampiyonanın ikinci gününde Muammer Şahin, Muhammet Akkaya, Duygu Alıcı, Ferdi Hardal ve Kaan Kahriman podyuma çıkacak.
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