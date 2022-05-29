Milliler halterde ilk gün şov yaptı

ARNAVUTLUK'UN başkenti Tiran'da organize edilen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 3 altın, 2 gümüş madalya kazandı. Kadınlar 45 kilo kategorisinde mücadele eden Şaziye Erdoğan koparmada 73, silkmede 90 toplamda ise 163 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya alarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu kiloda yarışan genç sporcu Cansu Bektaş ise silkmede 85, toplamda da 153 kiloluk derecesiyle 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Şampiyonanın ikinci gününde Muammer Şahin, Muhammet Akkaya, Duygu Alıcı, Ferdi Hardal ve Kaan Kahriman podyuma çıkacak.

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