Menemen dağıldı

Spor Toto Birinci Lig'in tamamlanmasına 1 maç kala küme düşen Menemenspor'un içi de boşaldı. Yeni sezonda TFF İkinci Lig'de mücadele edecek İzmir ekibinin kadrosunda yer aldığı 32 futbolcudan 21'i takımdan ayrılma aşamasına geldi. Statü gereği İkinci Lig'de yabancı oyuncu oynatamayacak sarı-lacivertlilerde 9 isim takıma veda ederken, geçen sezon banko oynayan 12 futbolcunun da sözleşmesi sona erdi. Menemenspor'un elinde sadece 11 genç oyuncu kaldı. İzmir ekibinde ligin bitmesine 1 hafta kala yabancıları Harrison, Cisse, Ba, Chibuike, Sabbah, Gomes, Mohamed, Bajrami ve Kehinde takıma veda etmişti.

TAKIMIN İSKELET KADROSU KALMADI

Yerli oyunculardan Batuhan Şen, Murat Hocaoğlu, Oğuzhan Çapar, Anıl Yaşar, Batuhan Adıgüzel, Mete Çelik, Mahmut Akan, Enes Sağlık, Batuhan Kırdaroğlu, Oğuzhan Aydoğan, Muhammed Ertürk ve Ahmet Sagat'ın anlaşmaları ise bitti. Elde sadece Ömer Şahbas, Kerem Paykoç, Gökay Özer, Sinan Akgöl, Ahmet Aslan, Cem Çelik, Abdullah Aydın, Emir Şenocak, Emre Özer, Berkan Çakır ve Bora Göymen kaldı. Yeni sezon öncesi iskelet kadrosunu büyük ölçüde yitiren İzmir ekibi, yeniden bir takım oluşturmak için çalışmalara kısa sürede başlayacak.

AHMET SAGAT'A BİR TALİP DAHA

MENEMENSPOR'LA sözleşmesi sona eren gol kralı patentli oyuncusu Ahmet Sagat'a Beşiktaş'ın ardından Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor da talip oldu. 26 yaşındaki futbolcunun da İstanbul ekibine gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Sözleşmesi devam eden genç defans oyuncusu Kerem Paykoç için de Antalyaspor ile Alanyaspor'un İzmir ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi