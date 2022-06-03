Abdülkadir’e Milan kancası

TRABZONSPOR'UN yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Avrupa kulüplerini peşine takmaya devam ediyor. Son gelen iddialara göre başarılı kanat oyuncusu, İtalyan devi Milan'ın radarına girdi. Tuttomercato'nun haberine göre; Serie A'da 11 yıl aranın ardından şampiyon olan Milano ekibi, gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kolları sıvadı. Çizme temsilcisinin; hızlı, ofansif, ve kanatta görev yapabilecek teknik oyuncu kapsamında gözünü Abdülkadir'e diktiği belirtildi. İtalyan devinin, 22 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ettiğinin altı çizildi. Abdülkadir, Trabzonspor'dan ayrılma zamanının geldiğini ve Avrupa'ya gitmek istediğini söylemişti.

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