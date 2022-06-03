  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Abdülkadir’e Milan kancası

Abdülkadir’e Milan kancası

3.6.2022

Abdülkadir’e Milan kancası
TRABZONSPOR'UN yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, Avrupa kulüplerini peşine takmaya devam ediyor. Son gelen iddialara göre başarılı kanat oyuncusu, İtalyan devi Milan'ın radarına girdi. Tuttomercato'nun haberine göre; Serie A'da 11 yıl aranın ardından şampiyon olan Milano ekibi, gelecek sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kolları sıvadı. Çizme temsilcisinin; hızlı, ofansif, ve kanatta görev yapabilecek teknik oyuncu kapsamında gözünü Abdülkadir'e diktiği belirtildi. İtalyan devinin, 22 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ettiğinin altı çizildi. Abdülkadir, Trabzonspor'dan ayrılma zamanının geldiğini ve Avrupa'ya gitmek istediğini söylemişti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA