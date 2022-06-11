Süper Kupa Olimpiyat’ta

TFF Yönetim Kurulu, Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.



MÜCADELE 20.45'TE BAŞLAYACAK

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un mücadelesine sahne olacak maçın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi. Turkcell Süper Kupa müsabakasını, UEFA yetkilileri gözlemci olarak izleyecek. UEFA, 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırmıştı.

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