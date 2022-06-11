Yatağan şov yaptı

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Muğla temsilcisi Yatağanspor, yeni sezon öncesi takımı teknik direktör Sunay Güneş'e emanet ettikten sonra iç ve dış transferin startını verdi. Muğla ekibi, iç transferde; TFF 3.Lig'de Kepez Belediyespor, Manavgat Evrenseki, Karagümrük, Payasspor, Antalya Kemerspor formalarını giyen ve geçtiğimiz sezon BAL'da Yatağanspor formasını 18 maçın tamamında giyen 31 yaşındaki eldiven İsmail Çetin ile 30 yaşındaki sol bek Oğuzhan Öztürk ile yeniden anlaştı. Yatağan dış transferde ise geçen sezon BAL ekibi Çine Madranspor formasını giyen 22 yaşındaki ön libero Kerem Küçük, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Toprak Kalyoncu, geçtiğimiz sezon BAL ekibi Aydın Yıldızspor'da oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Şahin Ateş ve profesyonel olarak Tavşanlı Linyitspor, Antalya Kemerspor, Çanakkale Dardanel, Büyükçekmece Tepececik, Batman Petrol formalarını giyen ve geçen sezon BAL'da Muğlaspor formasını 17 maçta giyerek 1 gole imza atan 27 yaşındaki sol bek Veli Akbulut ile anlaştı. Yatağan Sunay Güneş'in yardımcılığına Nazım Kurt'u getirdi.



■ SERVET SARUN

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