Bodrumspor sil baştan

Spor Toto 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek olan Bodrumspor kadrosunu sil baştan değiştirecek. Yeni sezonda 1. Lig'de Ege'yi temsil edecek 6 takımdan biri olacak yeşil-beyazlılarda Egemen Gençalp, Süleyman Özdamar, Muhammet Aran, Kayahan Karagöl, İsmail Tarım, Erkan Değişmez, Yekta Kurtuluş, Burhan Eşer, Erdem Çetinkaya ve Celal Dumanlı'nın sözleşmeleri bu ayın sonunda bitecek. Yönetimin teknik direktör İsmet Taşdemir'in vereceği rapora göre hareket edeceği öğrenildi. Ancak Ege temsilcisinin bir üst ligde oynayacak olmasından dolayı daha güçlü bir kadro kurmak istediği belirtildi.

HAREKETLİLİK BAŞLAYACAK

Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir'in geride kalan sezonda 9 gol atan Celal Dumanlı ile 13 gol kaydederek şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Erdem Çetinkaya'nın yanı sıra tecrübeli isimler Yekta Kurtuluş ve Burhan Eşer'in takımda kalmasını istediği belirtildi. Yeşil-beyazlılarda iç transfer görüşmelerinin yanı sıra dış transfer çalışmalarının da önümüzdeki hafta başlayacağı vurgulandı. Bodrum yönetiminin özellikle dış transferde ince eleyip sık dokuyacağı açıklandı.

BERK İSMAİL'E TALİPLER VAR

BODRUMSPOR'DA forvet Berk İsmail Ünsal'a taliplerin olduğu öğrenildi. Golcü futbolcuya 1. Lig'den Adanaspor ve 2. Lig'den Isparta 32 ile Ankara Demirspor'un ilgisinin olduğu belirtildi. Sezon başında Sakaryaspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda yeşilbeyazlı formayla çıktığı 36 maçta rakip ağları 14 kez sarstı ve şampiyonluğun mimarlarından oldu. Berk'in Muğla ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.