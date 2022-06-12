Şenlik havasında spor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün etkinlikleri de şenlik havasında geçti. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde atlı spor ve güreş gösterileri, sahne etkinlikleri, konserler, toylar, binicilik ile okçuluk aktiviteleri gerçekleştirildi.

TAM BİR KÜLTÜR ŞÖLENİ

Katılımcılar, bölgesel kültür tanıtımları, evrensel lezzetler, sergi, geleneksel el sanatları ve uygulama atölyelerinde farklı deneyimler yaşadı. Festivalde başta Türki cumhuriyetler olmak üzere çeşitli ülkelerin geleneksel ürünleri tanıtıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) organizasyonuyla çeşitli ülkelerin kurduğu stantlar, ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaştı.

Tacikistan, Özbekistan, Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türki cumhuriyetlerin yanı sıra, Tanzanya, Sudan, Tunus, Cezayir, Irak, Filistin, Lübnan, Kosova, Bosna Hersek, Kamerun ve Gürcistan'ın geleneksel el yapımı ürünlerinin tanıtımı yapılırken, vatandaşlar Özbek ekmeği ile Bosna Hersek standındaki kulpsuz fincanlar ile kahve değirmenlerini ilgiyle inceledi. Aynı zamanda yöresel yiyeceklerin tadımının da yapıldığı alanda en çok ilgiyi maketleri sergilenen Bilge Tonyukuk Yazıtları, Sultan Sencer Türbesi ve Ahmet Yesevi Türbesi gördü.

EMİNE ERDOĞAN ZİYARET ETTİ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'ndeki etkinlik alanlarını ziyaret etti. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyona gelen Emine Erdoğan, Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan tarafından karşılandı. Karabağ Atlı Gösteri Ekibi'nin gösterisini izleyen Emine Erdoğan, ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) organizasyonuyla 20 ülkenin yöresel lezzetleri, hediyelik eşyaları, kıyafetlerinin sergilendiği "Evrensel Lezzetler" standını gezdi.

BAKAN VARANK'TAN FESTİVALE DAVET

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 5. Etnospor Kültür Festivali'nin geleneksel hale geldiğini belirterek, "Çok eğlenceli ancak eğlendirirken de kültürümüzü, geçmişimizi ve unuttuğumuz değerlerimizi hatırlatan bir festival. Bütün İstanbulluları bu festivale bekliyoruz." dedi.