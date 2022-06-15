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Haberler Spor Binicilikte Buse Alper rüzgarı

Binicilikte Buse Alper rüzgarı

15.6.2022

Binicilikte Buse Alper rüzgarı
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Eyüp Sabri Tuncer Pony Ligi 8. ayak yarışmasında Menderes Atlı Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Buse Alper, gösterdiği performansla göz doldurdu. Sırık Parkuru-PII kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkan Buse Alper, kupasını Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer'in elinden aldı. Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları dördüncü sınıf öğrencisi olan Buse Alper, Menderes Atlı Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olarak yarışmalara katılıyor. Buse Alper'in yanı sıra çeşitli kategorilerde yine Menderes Atlı Spor Kulübü'nden Duru Deniz Ergökmen, Celil Ege Çelik, Ada Baybostan birincilik, Elvin Özkırlı, ikincilik, Elif Uysal da üçüncülük elde etti.
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