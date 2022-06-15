Bodrum’a dev çağrı

2. Lig'de şampiyon olarak adını tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yazdıran Bodrumspor'un başarısında büyük paya sahip olan iş insanı Fikret Öztürk, kente dev bir çağrıda bulundu. Kulübün başarısının başmimarlarından olan Öztürk, "İnandık başardık. Biz baştan beri çok iyi yerlere geleceğimizi biliyorduk. Geçen sene olmadı, ama bu yıl başarılı olmamak için eksik hiç birşey yoktu" diye konuştu.

HEDEF SÜPER LİG

El ele vererek 1. Lig'e çıktıklarını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti: "Hedeflerimiz yüksek. Neden Süper Lig olmasın. Ancak Bodrum'da beslenen herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Bodrum'da yatırımı olan iş insanlarına Bodrumspor için çağrı yapıyorum. Bodrum'un cazibesine kapılıp buraya yerleştim. Kulübün yüzde 80 hissesini satın aldık, çıtayı yukarıya çektik. Bodrum'un bana kattığı yaşama sevinci ve huzura karşılık benim de bu güzel kente karşı sorumluluklarım olduğu düşüncesiyle kolları sıvadık. Bodrum'da sporun gelişmesi için öncelikle tesisleşmek gerekiyordu. Bir futbol kulübünün başarılı olabilmesinin ön koşulu maddi sorunlarını çözmesinden geçer. İnandık ve Bodrumspor'u 1. Lig'e taşıdık. Ancak kişiler geçicidir. Bu yüzden kollektif bir çaba gerekiyor. Ben elimdeki tüm hisseleri Bodrumlu iş insanlarıyla paylaşmaya hazırım. Yeter ki, samimi olarak bu kente borcu olduğunu düşünen iş insanları bizimle yol yürümek istesinler." ■ SERVET SARUN

OSMAN KOCAAGA GÜNDEMDEGÜNDEMDE

SPOR Toto 1. Lig'in yeni temsilcisi Bodrumspor, transfer taarruzuna başlıyor. Yeşilbeyazlı kurmaylar, geleceğe yatırım adına 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor forması giyen 1999 doğumlu sağ bek Osman Kocaağa ile anlaşmaya vardı. Kütahya doğumlu 23 yaşındaki oyuncu, Yatağanspor'da futbola başladıktan sonra Muğlaspor ve son olarak Artvin Hopaspor'da forma giydi, kariyerinde 78 maçta görev yaptı. Karadeniz ekibiyle geride kalan sezonda Play-Off oynayan Osman, Yatağanspor formasıyla 2016-2017 ve 2017- 2018'de BAL'da 30, Muğlaspor formasıyla 2018-2019, 2019- 2020 ve 2020-2021'de 3. Lig'de 44 maça çıktı. ■ BERKE ÖZBAY