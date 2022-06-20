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Haberler Spor Eski başkan Akın Göksu vefat etti

Eski başkan Akın Göksu vefat etti

20.6.2022

Eski başkan Akın Göksu vefat etti
Bucaspor'u tarihinde ilk kez profesyonel lige taşıyan isim olan kulübün efsane başkanı Akın Göksu hayatını kaybetti. 80 yaşında vefat eden Göksu'nun cenazesi dün Buca Muradiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasanağa Bahçesi yanındaki eski Buca Mezarlığı'na defnedildi. Göksu'nun cenazesine Bucaspor ve spor camiasının yanı sıra aile yakınları ve sevenleri katıldı. Türkiye'de 3. Lig'in kurulduğu 1984 yılında son başvuru tarihine 2 gün kala İsmet Çiftçi ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran ve merhume bakan Işılay Saygın'ın girişimleriyle, Çiftçi ve Seyit Mehmet Özkan'ın son günde verdiği banka teminat mektuplarıyla Bucaspor'u profesyonel lige sokan Göksu, 1990'da takımın ilk kez 2. Lig'e çıktığı dönemde de başkanlık yapmıştı. Bucaspor, Fırtına lakabını o sezon almıştı.
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