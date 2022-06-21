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Haberler Spor Başakşehir’in Duarte ısrarı

Başakşehir’in Duarte ısrarı

21.6.2022

Başakşehir’in Duarte ısrarı
MEDİPOL Başakşehir, 1.5 sezondur Milan'dan kiralık olarak turuncu-lacivertli formayı giyen Leo Duarte'nin bonservisini almak istiyor. İtalyan kulübü ile İstanbul temsilcisi arasındaki bonservis pazarlıkları sürüyor. Yeni sezon kadro planlamalarına devam eden Başakşehir'de hedef Duarte'nin bonservisini almak. İtalyan ekibi Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan ve 1.5 sezondur turuncu-lacivertliler için top koşturan Brezilyalı stoper, turuncu-lacivertliler ile toplamda 54 maça çıktı. Başakşehir, Milan ile pazarlıklarını sürdürürken, 25 yaşındaki futbolcu da kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakıyor.
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