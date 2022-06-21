Chelsea’den Sterling hamlesi

Yeni sezonda Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Chelsea transfer çalışmalarına başlarken, hücum hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Romelu Lukaku ile yolları ayırmayı planlayan Londra ekibi, Belçikalı golcünün Inter'e transferinin tamamlanması halinde rotayı Manchester City'nin oyuncusu Raheem Sterling'e çevirecek. Lukaku'yu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Inter bu oyuncu için 7 milyon Euro teklif ederken, Lukaku için yapılacak ödemeyle kontratının son senesine giren Sterling'i almak isteyen Chelsea ise daha fazlasını talep ediyor. Kadrosunu Erling Haaland ve Julian Alvarez gibi hücum oyuncularıyla güçlendiren M.City'nin ise Sterling için 40 milyon Euro'luk bir teklifi kabul etmesi bekleniyor.

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