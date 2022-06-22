Kartal’da 2 aday

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların gündemindeki iki forvet ismini açıkladı. Hollandalı golcü Wout Weghorst'tan istediği cevabı bir türlü alamayan Beşiktaş, alternatif isimlere yöneldi. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda, İtalya ekibi Bologna forması giyen Avusturyalı forvet Marko Arnautovic ve Portekiz temsilcisi Benfica forması giyen Bosna kökenli İsviçreli milli futbolcu Haris Seferovic için harekete geçti.



TERCİH YAPACAK

Her iki oyuncunun şartları için kulüpleriyle temasa geçen siyahbeyazlılar, şartların oluşması halinde iki oyuncudan birini kadrosuna katmayı hedefliyor. Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen İsviçreli golcü Haris Seferovic, bu sezon 15 resmi karşılaşmada forma giyerken 5 gol Geçen sezon kadro dışı bırakılan Mesut ÖZil, bireysel çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Anthony Nwakaeme Fernando Martins Cheikhou Kouyate Domenec Torrent David Neres Burak Yılmaz ve 3 asistle oynadı. Bologna'da forma giyen Avusturyalı forvet Marko Arnautovic ise geçen sezon 15 gol atarken 1 de asist yaptı.

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