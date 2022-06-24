Kazımcan’ı Aslan kaptı

Altay'da transferin gözdesi olan ve Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığı Kazımcan Karataş, Galatasaray'a transfer oluyor. Dün iki kulübün yetkilileri görüşürken, anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Ödeme planıyla ilgili pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılacağı öne sürüldü. İstanbul ekibinin genç oyuncu için siyah-beyazlılara 24 milyon lira bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vermesi bekleniyor. Kazımcan'ın Aslan'a 5 yıllık imza atacağı öğrenildi.

DÖRT İSİMLE DAHA ANLAŞTI

Altay'da Ayhan Dündar başkanlığındaki yönetim iç transferde tam gaz yoluna devam ediyor. Kurmaylar, daha önce el sıkıştığı İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya ve Ozan Özenç'in ardından kontratı sona eren 4 isimle daha el sıkıştı. Yönetim ilk tekliflerini kabul etmeyen Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah ile yaptığı son görüşmelerde olumlu sonuç aldı. Siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde geçen sezondan takımda kalan yedi önemli oyuncuyla sözleşme yenileyecek.