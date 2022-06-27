Gazi koşusu Secret Power’ın

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96'ncısını Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı. Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 22 at katıldı.



TOPLAMDA 3 MİLYON 859 LİRA

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen koşuyu Özcan Yıldırım'ın bindiği "Secret Power" isimli safkan 2.31.04'lük derecesiyle ilk sırada bitirdi. Özcan Yıldırım, kariyerinde ilk kez Gazi Koşusu'nda birinci oldu. Yarışta ikinciliği 2.31.31'lik derecesiyle Müslüm Çelik'in bindiği ve Ahmet Korkmaz'ın sahibi olduğu "Mucize Kız" adlı safkan elde etti. Üçüncü sırada ise 2.31.32'lik derecesiyle Onur Dilbaz'ın sahibi olduğu ve Gökhan Kocakaya'nın bindiği "Sigoş" adlı safkan geldi. Gazi Koşusu'nu bundan önceki 7 yıl kazanarak kırılması güç bir rekora imza atan jokey Ahmet Çelik'in serisi sona erdi. Gazi Koşusu'nda 2022 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi. Tarihi koşuyu ilk sırada tamamlayan "Secret Power" adlı safkan atın sahibi Emrah Karamazı, birincilik ikramiyesinin yanı sıra, kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi primi ve yetiştiricilik primi ile toplamda 3 milyon 859 bin 700 lira ikramiye elde etmeyi başardı.