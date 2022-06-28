Bodrumspor’dan iki transfer daha

SPOR Toto 1. Lig'in yeni takımı Bodrumspor, Altınordu'dan Recep Aydın ve Bandırmaspor'dan kaleci Gökhan Değirmenci'yle el sıkışırken, Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'dan Koray Kılınç'ı kadrosuna kattı.

Geçen sezonu Sarıyer'de kiralık geçiren ve 30 maçta 10 gol katkısı veren 22 yaşındaki oyuncu, bonservisiyle Bodrumspor'a transfer oldu. Genç golcü ligin yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Koray, kariyerinde 90 maça çıktı, 33 gol kaydetti, 6 asist yaptı.

MUHAMMED DÖNÜYOR

Bodrumspor, eski futbolcularından Muhammed Akarslan'ı yuvaya döndürüyor. Yeşil-beyazlılarda, daha önce 2017-2018 sezonunda 2. Lig'de forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon ilk yarıda 1. Lig'de Eyüpspor'da oynayıp, ikinci yarıda ise 2. Lig ekibi Pendikspor'da şampiyonluk yaşadı. Muhammed'le anlaşılmak üzere olduğu öğrenildi. Muhammed, kariyerinde 231 maça çıktı, 32 gol attı, 10 da asist yaptı.