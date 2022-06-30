Trabzonspor stoper arıyor

SHAKTAR Donetsk ile sözleşmesini Ukrayna'daki savaş nedeniyle bir yıl dondurma hakkı olan Brezilyalı Marlon için yapılan girişimlerden sonuç alamayan Trabzonspor, menajerlerin aynı ülkeden Emerson Santos ile Antonio Carlo'yu önerdikleri ortaya çıktı. 27 yaşındaki Emerson Santos'un, Palmeiras'tan mart ayında gittiği Japonya'nın Kashiwa takımında vize problemi nedeniyle forma şansı bulamayınca ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

AVCI'NIN KARARI BEKLENİYOR

MENAJERLERİN diğer önerisi ise ABD MLS takımı Orlando'da forma giyen 29 yaşındaki Antonio Carlos oldu. Carlos, Major League'de geride kalan 17 haftanın 7'sinde oynama şansı buldu. Palmeiras'ta Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo ile birlikte oynadıkları için uyum sorunu yaşamayacakları belirtilen ikili hakkında, teknik heyetin vereceği rapora göre hareket edileceği belirtildi.