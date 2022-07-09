Manisa FK’da Douglas sesleri

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Manisa FK, transferde önceliği stopere verdi. Savunmaya hem yerli hem de yabancı takviyesi yapmayı planlayan Ege temsilcisi yabancı konusunda Giresunspor ile yollarını ayıran Douglas'ı yakın takibe aldı. Karadeniz temsilcisinin geçen sezon Dnipro takımından renklerine bağladığı 32 yaşındaki oyuncunun bonservis sorunu olmaması Manisa'yı bu isme yaklaştırırken iki de yerli stoper takviyesi olacağı öğrenildi.

11 MAÇTA OYNADI

Kariyerine Juventude takımında başlayan ardından sırasıyla Vasco da Gama, Dnipro, Sao Paulo ve Chapecoense ekiplerinde görev alan 1.90 boyundaki tecrübeli isim geçen sezon Giresun formasıyla 10 lig, 1 kupa maçına çıktı. Ligde 6'sı 11'de olmak üzere 481 dakika süre alan Douglas kupada ise Antalyaspor'a karşı 83 dakika oynamıştı. Bu arada teknik ekibin planları içinde bulunmayan Sadi Karaduman'ın Spor Toto 1'inci Lig'den başka takımlarla görüşmelere başladığı vurgulandı. Geçen sezon başında GZT Giresunspor'dan transfer edilen 30 yaşındaki oyuncu, Manisa FK forması altında 30 lig maçına çıkmıştı.