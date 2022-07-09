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Haberler Spor Seri, Hull ile anlaştı

Seri, Hull ile anlaştı

9.7.2022

Seri, Hull ile anlaştı
Acun Ilıcalı'nın kulübü olan İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz temsilcisi, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Seri, geçtiğimiz sezon Fulham forması ile 34 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Fildişi Sahilli futbolcu, kariyerinde daha önce Paços De Ferreira, Nice Fulham, Galatasaray ve Bordeaux'da top koşturdu.
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